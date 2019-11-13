Lösemili çocuklar Kepez'i gezdi

Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) işbirliğiyle düzenlenen gezi etkinliğiyle lösemili çocuklar, Kepez'i gezme ve tanıma imkanı buldular.

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) işbirliğiyle gezi etkinliği düzenlendi. Lösemili çocuklar, Kepez'i gezme ve tanıma imkanı bulurken, bir yandan da keyifli saatler geçirdiler. Çocuklar önce, açıldığı yıl içerisinde 526 bin 373 ziyaretçi ağırlayan ve Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi olan Anadolu Oyuncak Müzesi'ni gezdiler. Birbirinden özel binlerce oyuncak karşısında adeta büyülenen çocukların, ikinci durağı da Dokumapark içerisindeki 1/25 oranında küçültülen Anadolu uygarlıklarına ait 84 adet eserin yer aldığı Dokuma Açık Hava Müzesi oldu.

Çocukların gezi etkinliği Kepez Simülasyon Merkezi ile devam etti. 8D sinema salonu olma özelliği taşıyan Kepez Simülasyon Merkezi'nde ise çocuklar, 3D stereo gözlüklerle, hareketli koltuklarda, sis, duman ve su damlacıkları eşliğinde film izleme keyfini de yakaladılar. Kepez'in doğa ile iç içe bir yaşam sunduğu Kent Ormanı ve Macera Ormanını da gezen çocuklar, saatlerce parkurlar da eğlendiler, eğitmenler eşliğinde doyasıya at binerek, muhteşem bir gün geçirdiler.