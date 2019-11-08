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Lösemili Çocuklara destek olmak için maske taktılar

Kumluca Mimar Sinan İlkokulu 3 / a sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleri Emine Tuna ile birlikte “Maskemi Takıyorum Farkındalık Oluşturuyorum” etkinliği düzenlendi.


Mimar Sinan İlkokulu 3 / A sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleri Emine Tuna himayelerinde 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısı ile etkinlik düzenlediler. Öğrenciler, “Maskemi Takıyorum Farkındalık Oluşturuyorum” adı altında düzenledikleri etkinlikle lösemili çocuklara destek verdiler.


Öğrenciler, etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara günün anısına maske ve kalem dağıttı. Öğrencilerin etkinliğine Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'da katıldı. Başkan Köleoğlu, “Mimar Sinan İlk Okulu öğrencilerimiz lösemili çocuklarımıza destek olmak amacıyla bu etkinliği düzenlediler. Biz de Kumluca Belediyesi olarak maskelerimizi taktık. Çocuklarımıza destek olmak amacıyla bu etkinliğine katıldık” dedi.

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