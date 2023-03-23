LPG yakıt tankını ön koltuğa kadar fırlatan kazaya ait görüntüler ortaya çıktı

Antalya'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı ve yaralılardan 2'sinin sıkıştığı LPG'li araçtaki yakıt tankını ön koltuğa kadar fırlatan kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hastaneden dönen İbrahim Çot'un (60) kullandığı 07 AAU 08 plakalı otomobil ile Mesut Ateş (52) idaresindeki 07 B 1985 plakalı otomobil kavşağa geldiği sırada çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar etrafa savrulurken, sürücü İbrahim Çot ve yanındaki eşi Ayşe Çot (55) otomobilde sıkıştı. Diğer araç sürücüsü Mesut Ateş de baş ve yüzünden yaralandı. İhbarın üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Montunu çıkarıp yaralı kadının üzerini örttü

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları kısa sürede araç içerisinden çıkardı. ABB İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Hidayet Yıldırım, montunu çıkarıp araç içerisinden çıkarılan yaralılardan Ayşe Çot'un üzerine örttü.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sedye yardımıyla ambulansa, ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı.

LPG ön koltuğa kadar geldi

Öte yandan, kazada hurdaya dönen İbrahim Çot'un kullandığı LPG'li aracın bagajındaki yakıt tankının, kazanın şiddetiyle ön koltuğa kadar geldiği görüldü.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde kavşaktan sola dönüş yapan otomobille, karşı yönden gelen diğer otomobilin çarpışması ve ardından LPG yakıt tankerinin yerinden çıkan aracın refüje çarpması ile çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.