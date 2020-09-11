Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler

Antalya'da gece saat 00.00'dan sonra müzik yayınının yasaklanması, eğlenceyi sokağa taşıdı. Lüks otomobillerini caddenin ortasına park eden 3 genç kadından 2'si dans ederken, diğeri ise o anları kayda aldı. Gençlerin gülerek dans etmeleri çevredeki vatandaşların da cep telefon kamerasına yansıdı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları yeni kararlar aldı. Korona virüsü önleyici tedbirler kapsamında alınan kararlara göre, restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerleri otel ve konaklama tesislerinde saat 00.00'dan sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) kısıtlama getirildi.

Antalya'da ise 3 genç kadın, lüks otomobillerini Yalı Caddesi'nde durdurarak, müziği sonuna kadar açtı. Kadınlardan 2'si otomobilden aşağıya inerek dans etmeye başladı. Diğer arkadaşları da o eğlenceli anları kayda aldı. Kadınların gülerek dans etmeleri de çevredeki binalarda oturan vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı. Kadınların ve müziğin sesini duyarak balkonlara ve pencerelere çıkan apartman sakinleri, o anları görüntüledi.