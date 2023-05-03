Lüks cip kafeye daldı, müşteriler ölümden döndü

Antalya'nın Serik ilçesinde park etmek isterken sürücünün kontrolünden çıkan cip, iş yerine daldı. Kafedeki müşterilerin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Serik ilçesi Orta Mahalle Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen kişi, park etmek istediği 06 HSN 86 plakalı cipin kontrolünü kaybedince iş yerine girdi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kaza anında pastanede oturan müşteriler korku dolu anlar yaşadı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, park etmek istenen cipin refüjdeki süs bitkileri aştıktan sonra pastaneye girdiği anlar ve masadaki müşteriler yer aldı.

Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan ve yaşadıklarını anlatan Gülnazi Kaya, "Pastanede oturuyor, çay içiyorduk. Sürücü frene de basmadı, bir anda dibimizden sıyırdı geçti. Araç sahibine sinir oldum, çok rahat. Kazayı ucuz atlattık, verilmiş sadakamız varmış. Büyük korku, panik yaşadık" dedi.