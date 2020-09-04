İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lüks otomobil alev alev yandı

Antalya’nın Serik ilçesinde lüks bir otomobil seyir halindeyken birdenbire alev aldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde lüks bir otomobil seyir halindeyken birdenbire alev aldı. Büyük korku yaşayan otomobilin sürücüsü ise aracı terk etti.


Olay, saat 14.30 sıralarında Serik D-400 Kara yolunda bulunan üst geçidin altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 07 LL 91 plakalı lüks otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, hemen otomobilini park ederek, dışarıya çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin de çalışmalarıyla yangın söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.