Lüks otomobil alev alev yandı

Antalya'nın Serik ilçesinde lüks bir otomobil seyir halindeyken birdenbire alev aldı. Büyük korku yaşayan otomobilin sürücüsü ise aracı terk etti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Serik D-400 Kara yolunda bulunan üst geçidin altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 07 LL 91 plakalı lüks otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, hemen otomobilini park ederek, dışarıya çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin de çalışmalarıyla yangın söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.