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Maç dönüşü fenalaşan 6 sporcu hastanede tedavi edildi

Nevşehir deplasmanı dönüşü mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran Korkuteli Belediyesporlu 6 voleybolcu, Konya Şehir Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.


Voleybol 2'nci Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Korkuteli Belediyespor Voleybol Takımı deplasmanda oynadığı Nevşehir Belediyespor maçı sonrası otobüsle Korkuteli ilçesine dönmek üzere yola çıktı. Yolda fenalaşan 6 sporcu, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Konya Şehir Hastanesine getirildi. Konya Şehir Hastanesinde 2 saat müdahale edilen ve serum verilen oyuncular tedavinin ardından taburcu edildi.

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