Maç dönüşü fenalaşan 6 sporcu hastanede tedavi edildi

Voleybol 2'nci Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Korkuteli Belediyespor Voleybol Takımı deplasmanda oynadığı Nevşehir Belediyespor maçı sonrası otobüsle Korkuteli ilçesine dönmek üzere yola çıktı. Yolda fenalaşan 6 sporcu, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Konya Şehir Hastanesine getirildi. Konya Şehir Hastanesinde 2 saat müdahale edilen ve serum verilen oyuncular tedavinin ardından taburcu edildi.