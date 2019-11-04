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Maha-Belbaşı-Berem yayla yolunda stabilize çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İlçesi Maha, Belbaşı ve Berem yayla yolunda stabilize yol çalışması yapıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında sıkça kullanılan yayla yollarını konforlu hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gazipaşa ilçesine bağlı birçok mahallenin ortak kullandığı, Maha, Belbaşı ve Berem yayla yolunda stabilize yol çalışmaları yapılıyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri Gazipaşa'da birçok mahallenin ortak kullandığı Maha, Belbaşı ve Berem yayla yolunda zamanla deforme olan yolu söküyor. Yağmur


suyunun akışını sağlamak için belirlenen bölgelere büz koyuluyor ve şarampol temizliği yapılıyor. Ekipler ocaktan getirdikleri malzemeyi greyderle yola sererek silindir ile sıkıştırıyor. 7 km uzunluğundaki yolda stabilize çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

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