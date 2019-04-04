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Mahalle muhtarı kura ile belirlendi

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Sağirin Mahallesi muhtarı kurayla belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sağirin Mahallesi muhtarı kurayla belirlendi. Yapılan itiraz sonucunda 2 muhtarın oyu 405 olarak belirlenirken, kura sonucunda muhtarlığı Hasan Akdeniz kazandı.


31 Mart Pazar günü yapılan seçimlerde üç adayın yarıştığı Sağırin Mahallesi'nde muhtar adaylarından Hasan Akdeniz 406, Nurettin Durdu 405, mevcut muhtar Mehmet Dinç ise 385 oy aldı.


Seçimlerde 405 oy alan Nurettin Durdu'nun itirazı üzerine oylar yeniden sayılırken Hasan Akdeniz ve Nurettin Durdu'nun oyu 405 olarak belirlendi. Her iki adayın oyununun da 405 olması nedeniyle İlçe Seçim Kurulu huzurunda kura çekimi yapıldı. Yapılan kura çekimi sonucunda Hasan Akdeniz muhtarlığı kazandı.


Kura çekiminin ardından Hasan Akdeniz'i kutlayan Nurettin Durdu, seçim sürecinde de güzel ve karşılıklı anlayış içerisinde çalışma yaptıklarını belirterek görevinde başarılar diledi.

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