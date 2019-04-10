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Mahallede gözaltı gerginliği

Antalya’da polisin uygulamasında bıçak çekip direniş gösterdiği iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da polisin uygulamasında bıçak çekip direniş gösterdiği iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelileri vermek istemeyen mahalle sakinleri polise taş atarak saldırdı.


Edinilen bilgiye göre olay saat 12.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede uygulama yapan yunus timleri şüpheli gördükleri iki kişiye kimlik sorgulaması yapmak istedi. İddiaya göre bir kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, diğer kişi aranması olması nedeniyle polise bıçak çekti. Polis, direnen şüpheliyi gözaltına altı. İki kişiyi vermek istemeyen mahalle sakinleri polisle tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra uzak bölgeden polis ekiplerinin üzerine taş atılmaya başlandı. Çok sayıda merkez ekibi ve yunus timlerinin gelmesiyle kalabalık dağıtıldı.


Polis, mahallede güvenliği sağlarken gözaltın alınan iki şüpheli ise polis merkezine götürüldü.

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