Mahallelinin evleri tehdit eden ot çalılık yangını seferberliği

Antalya'da otluk alanda çıkan yangın evleri tehdit etti. Yangını söndürmek için vatandaşlar hortumlarla, çocuklar ise dal parçaları ile mücadele etti.

Yangın, saat 11.00 sırasında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6096 sokaktaki boşluk alanda çıktı. Ot ve çalı ile kaplı alandan dumanların yükselmesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Havanın sıcak ve rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve yakındaki müstakil evleri ve apartmanları tehdit etmeye başladı. Vatandaşlar ise hortumlarla yangını söndürmeye çalıştı. Farklı noktalardan alevlerin yükselmesi panik anlarının yaşanmasına neden oldu. Çocuklarda alevlerin ilerlemesini engellemek için canla başla mücadele etti. Çocuklar tehlikeye rağmen ellerine aldıkları dal parçaları ile alevlere müdahale etti. İtfaiye ve vatandaşların el birliği ile yaptığı çalışmayla yangın yapılara sıçramadan söndürüldü.

"Korktuk"

Yangına dallarla müdahale eden Boran Demir, “Bakkala çıkmıştım biranda yangın çıktı. Büyüklerimiz hortumlarla bizde dal parçaları ile yangını söndürmeye çalıştık. Baya bir korktuk, yangın evlere doğru gidiyordu” dedi.

"Evler yanabilirdi"

Yangını söndürmeye çalışan İbrahim Polat, “Farketmedik biranda ateş çıktı. Hemen yardım etmeye çalıştık. İtfaiye de erken geldi. Hava sıcak olduğu için ateş çıktı sanırım. Evlere yaklaştı, yardım etmeseydik yanabilirdi. İtfaiye ile birlikte yangını söndürdük. Çocuklar da yardımcı oldu” diye konuştu.