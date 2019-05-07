Mahalleliyi korkutan ev yangını

Antalya'da müstakil evde çıkan yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloluk Mahallesi 1830. Sokak üzerindeki iki katlı müstakil evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile polis sevk edildi. Yangın sırasında eşi ve çocuklarıyla birlikte serada olan ev sahibi Şaban Biber, evinin yandığını duyunca seradan çıkıp alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Kısa süre sonra rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler evi sardı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınan yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangınla ilgili araştırma başlatıldı.