İhlas Haber Ajansı

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Mahalleyi teğet geçen alevler ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını hızla ilerlemeye devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını hızla ilerlemeye devam ediyor. Yangın son olarak Beydiğin Mahallesi'ne kadar ulaşarak mahallenin çevresinde bulunan ormanlık alanı küle çevirdi. Şiddetli rüzgar ile büyüyen yangında alevler metrelerce havaya yükseldi.


Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını ilerlemeye devam ediyor. Yangın ilk çıktığı noktadan yaklaşık 40 kilometre kuzeyde bulunan Beydiğin Mahallesi'ne kadar geldi. Bir dağın yamacına kurulu olan mahalle bir anda alevlerin arasında kaldı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında alevler, metrelerce havaya yükseldi.


Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Kontrol altına alınamayan yangın Çardak Mahallesi'ne doğru ilerlemeye devam ediyor.

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