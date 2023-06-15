Mahmutlar ‘da el sanatları kursları yıl sonu sergisi açıldı

Alanya Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında açılan el sanatları kursları yıl sonu sergisinin ilki Mahmutlar Mahallesi'nde kapılarını açtı. Açılışta konuşan Başkan Yücel, “Bu seneki kursiyerlerden son derece mutluyuz. Geçen yıla göre neredeyse 3 katı bir talep var. Bu da bizi mutlu ediyor ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.” dedi.

Merkezde İpekeller ve Hanımeller atölyeleri, Güllerpınarı El Sanatları Merkezi, Cikcilli El Sanatları Merkezi, Obagöl El Sanatları Merkezi; doğuda Mahmutlar ve Kargıcak El Sanatları Merkezi, batıda ise Konaklı, Avsallar ve Okurcalar El Sanatları Merkezlerinde açılan kursların yılsonu sergileri gerçekleştiriliyor. Bugün ilk olarak Mahmutlar Mahallesi'ndeki serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Sarı, Alanya İlçe Halk Eğitim Müdürü Şevki Mat, Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Top, El Sanatları Kursları eğitmenleri ve çok sayıda kursiyer katıldı.

Açılışta ilk olarak konuşan Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Sarı, Alanya Belediyesi'nin ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in kendilerine her koşulda destek sağlığını belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti. Başkan Yücel sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü ile başlayarak, “Sanatsız kalan bir milletin bir damarı yok olmuş demektir” diye bir söz var. Bir yerel yönetici bundan 20-30 yıl önce sadece yol, köprü, su ve buna benzer periyodik işler yapan, 5393 sayılı yasanın gerektirdiği işleri yapınca belediye başkanı oluyordu. Ama günümüzün vizyonuna, misyonuna uygun olarak, bölgemizin gelişimine ve değişimine, ülkemizin gelişimine ve değişimine katkı sağlamak adına biz artık elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

“Halk ne isterse onu yapıyoruz”

Başkan Yücel konuşmasında, “Artık eğitim, Milli Eğitim'in işi demiyoruz, sağlık Sağlık Bakanlığı'nın işi demiyoruz, kültür ve sanat onların işi demiyoruz, yerel yöneticiler olarak elimizden gelen gayreti bu ülkenin vizyonuna misyonuna bizi biz yapan ortak değerlere sahip çıkarak örf ve adetlerimize göre her şeyi yapıyoruz. Bizler de artık bir belediye başkanının sadece periyodik işlerine değil, vizyonuna misyonuna bakıyoruz. Eğitimde ne verebiliyor, sağlıkta ne verebiliyor, sanatta ne verebiliyor, kültürde ne verebiliyor, istihdamda ne verebiliyor artık vatandaşlar buna bakıyor. Biz de bu değişime ve gelişime göre sürekli kendimizi yeniliyoruz ve sürekli yeniliklerle sizin karşınıza çıkıyoruz. Halk ne isterse onu yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ Geçen yıla göre 3 katı talep var”

Bu seneki kursiyerlerden son derece mutlu olduklarının altını çizen Başkan Yücel, “Geçen yıla göre neredeyse 3 katı bir talep var. Bu da bizi mutlu ediyor ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor Milli Eğitim ve Halk Eğitimle yaptığımız projelerde. Buradaki hanımefendiler hem boş zamanlarını değerlendiriyorlar hem burada arkadaşlıklar dostluklar kuruyorlar hem ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar hem de artık çalışan, okuyan ve soran, sorgulayan bir nesil yetişmesine katkı sağlıyorlar. Ben de bugün burada hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyor ve alkışlıyorum. Emek veren, burada çalışan hem Milli Eğitim Müdürlüğümüze hem Halk Eğitim Müdürlüğümüze hem de mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeter ki siz isteyin biz de üretelim bir şeyleri birlikte yapalım. Kursumuzun hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Gelecek sene daha fazla sizlerin taleplerine karşılık verebilmek için buradan da söz veriyorum” dedi.

“Mahmutlara bölgenin en büyük etüt ve kültür merkezini yapıyoruz”

Kısa süre içerisinde açılışa hazırlanan Mahmutlar Etüt ve Kültür Merkezi hakkında da katılımcılara bilgi veren Başkan Yücel, “Biliyorsunuz Mahmutlar'a bölgenin en büyük Kültür ve Etüt Merkezi'ni yapıyoruz. Orada seneye inşallah bu kurslarımız olacak. Açılışımız inşallah birlikte nasip olur. Biz gerekeni yapıyoruz, sizlerin de yapacağınıza inanıyorum. Okullar yaptıran, kreşler yaptıran, yurtlar yaptıran ve etüt merkezleri yaptıran bir belediye haline geldik. Şimdiden Mahmutlar Mahallemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

“El emeği ürünler büyük beğeni topladı “

Mahmutlar El Sanatları Merkezi'nde açılan sergide; giyim aksesuarları, gecelik, etek, bluz, elbise, çocuk kıyafeti, takı, ipek kozası, elde tül işi, elde hesap işi, kışlık örgü kıyafetler, örgü bebekler, dekoratif ev aksesuarları, çeyizlikler, tablolar, ahşap süsler, kırkyama, çini ve seramik işlemeler, plastik ve alçı şekiller, yağlı boya ve akrilik boya tablalar görücüye çıktı. Başkan Yücel, eşi Yıldız Yücel ve protokol üyeleri sergiyi hep birlikte gezerek el emeği ürünleri incelediler. Sergilenen ürünler büyük beğeni topladı.