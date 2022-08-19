Mahmutlar Kültür Merkezi inşaatında ilk beton döküldü

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in vizyon projelerinden Mahmutlar Kültür Merkezi'nde izolasyon çalışmalarının ardından ilk beton dökümü gerçekleştirildi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in, Mahmutlar ve çevresine kazandırmak için kolları sıvadığı Mahmutlar Kültür Merkezi'nde, Bohçalama izolasyon çalışmalarının ardından ilk beton döküldü. Ekiplerin hummalı bir şekilde çalıştığı ve kısa sürede büyük ilerleme kaydedilen inşaat alanına giden Başkan Yücel, beton dökümü için düğmeye bastı. Yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alana kurulan Mahmutlar Kültür Merkezi beton dökümünün ardından hızla yükselecek.

Beton dökümünün yapıldığı inşaat alanında incelemelerde de bulunan Başkan Yücel, “Şehrimize kültürel ve sosyal tesisler kazandırma çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu çerçevede çok önem verdiğimiz ve doğu bölgemizin en büyük eksiklerinden olan bir Kültür Merkezini Mahmutlar Mahallemize yapıyoruz. Temel atılmasının ardından hızla izolasyon çalışmalarına başlamış ve bitirmiştik. Bugün de Allah'ın izni ile ilk betonumuzu döktük. Ekip arkadaşlarımızla birlikte gerçekten yoğun bir mesai harcayarak kısa sürede tesisimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” dedi.

"Proje hakkında"

Mahmutlar Kültür Merkezi'nde bin 200 kişilik çok amaçlı salon, 450 kişilik konferans ve tiyatro salonu, 100 kişilik nikah salonu, 360 metrekare fuaye alanı, 165 metrekare kütüphane, spor salonu, 6 adet atölye, 120 araç kapasiteli kapalı otopark, mutfak, depolar, mescit, WC, ofis, gelin odası, kulis, reji odası, teknik odalar bulunuyor. Üstü çatı örtüsüne sahip 1000 metrekare açık düğün ve etkinlik alanı, meydan ve park olacak.

Başkan Yücel, ayrıca Göktaş Deresi'ndeki ıslah ve taş duvar çalışmalarını da inceledi. Yücel, ıslah çalışmasının kısa sürede tamamlanacağını ve bölgenin rahat bir nefes alacağını bildirdi.