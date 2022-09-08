Mahmutlar Kültür ve Gençlik Merkezi'nin temeli atılıyor

Antalya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in ‘Üretken belediyecilik' anlayışı ile hayata geçireceği Mahmutlar Kültür ve Gençlik Merkezi'nin temel atma töreni, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımlarıyla 9 Eylül Cuma (yarın) günü saat 17:00'de gerçekleştirilecek. Başkan Yücel bütün vatandaşları temel atma törenine davet etti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yarın gerçekleştirilecek temel atma programına tüm vatandaşları davet ederek; “Mahmutlar halkımızın ve doğu bölgesindeki vatandaşlarımızın sosyal alan ihtiyacını karşılayacak Kültür Merkezimizde, kütüphanenin yanı sıra üst katında hayata geçireceğimiz Etüt Merkezi ile üniversiteye hazırlanan gençlerimize destek vereceğiz. Bütün vatandaşlarımızı Cuma günü gerçekleştireceğimiz Mahmutlar Kültür ve Gençlik Merkezi'mizin temel atma törenine davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

Projede öğrenciler için etüt merkezi de yer alıyor

Başkan Yücel'in bölgeye kazandıracağı mega projede adeta yok yok. Mahmutlar Kültür Merkezi'nde 1200 kişilik çok amaçlı salon, 450 kişilik konferans ve tiyatro salonu, 100 kişilik nikah salonu, 360 m² fuaye alanı, 165 m² kütüphane, spor salonu, 6 adet atölye, 120 araç kapasiteli kapalı otopark, mutfak, depolar, mescit, WC, ofis, gelin odası, kulis, reji odası, teknik odalar bulunuyor. Bunların yanısıra öğrenciler için ETÜT Merkezi de projeye dahil edildi.

Ayrıca Mahmutlar Kültür Merkezi'nin üstü çatı örtüsüne sahip 1000 m² açık düğün ve etkinlik alanı, meydan ve park olacağı açıklandı.

Alanya Belediyesi Mahmutlar Kültür Merkezi ve Etüt Merkezi için, 9 Eylül Cuma günü (yarın) saat 17.00'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla temel atma töreni düzenlenecek. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in mega projelerinden biri olan Mahmutlar Kültür Merkezi'nin temel atma törenine tüm vatandaşlar davet edildi.