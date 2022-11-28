Mahmutlar Mahallesindeki projenin ikinci kısmı startı verildi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Mahmutlar Mahallesi'nde devam eden projeleri yerinde inceleyerek, çalışmaların kısa sürede tamamlanması ve mahalle halkının hizmetine sunulması için çalışmalara ivedilikle devam ettiklerini vurguladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, başkan yardımcılarıyla birlikte Mahmutlar Mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yücel, gerekli talimatları vererek, tüm çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını müjdeledi. Başkan Yücel, Mahmutlar Kültür Merkezi ve Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezi'nde inceleme yaptı. ‘Sporun Başkenti Alanya' sloganı ile çalışmalarına Mahmutlar Mahallesi'nde de devam eden Başkan Yücel, mahalleye kazandırdığı Spor Kompleksi'nde süren çalışmaları inceledi. İlk bölümü tamamlanan ve Mahmutlarspor'un hizmetine sunulan saha ve tribünün her hafta binlerce spor severi ağırlamasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Yücel, projenin ikinci kısmı için de start verdi. Projenin ikinci etabında futbol sahası ve tribün kısmının yanı sıra kapalı spor salonu ve sentetik çim saha yapılacak ve mahalle halkının hizmetine sunulacak. Projenin yapılacağı alanı inceleyen Başkan Yücel, kısa sürede çalışmaları tamamlamak istediklerini belirtti. Mahmutlar Mahallesi'nin ikiye bölen Yar Deresi üzerinde ıslah çalışmalarına geçtiğimiz aylarda başlanmıştı. 14 bin 926 metrekarelik derenin ıslah çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaları inceleyen Başkan Yücel, Mahmutlar İlköğretim Okulu ile D-400 Karayolu arasında yer alan bölgede çalışmalar tamamlanınca Mahmutlar'a yeni bir cazibe merkezi kazandıracaklarını belirtti.

Başkan Yücel, mahalle de yaptığı incelemelere yeni projenin yapılacağı alanda devam etti. Yaklaşık 6 dönümlük bir arazide semt sahaları ve park projesi için belirlenen bölgede incelemeler yapan Başkan Yücel, projenin en kısa sürede başlaması için gerekli talimatları verdi. Hemen yanında bulunan çocuk parkı ile birleştirilecek proje ile basketbol, voleybol, futbol, tenis sahaları, spor alanları, oyun alanları gibi gençler ve çocuklar için her türlü spor yapma imkanı bulunacak. Tüm spor etkinliklerinin yapılabileceği proje üzerinde son çalışmaların yapılmasının ardından çalışmalar başlayacak.