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Mahmutlar'da sıcak asfalt çalışması

Alanya Belediyesi, sıcak asfalt çalışmalarına Mahmutlar Mahallesi Sarıhasanlar Mevkiinde devam ediyor.


Alanya Belediyesi, Mahmutlar Mahallesinde 2 kilometre olarak programa alınan Sarıhasanlar (Güleviz Yayla Yolu) yolunda sıcak asfalt çalışması başlattı. Alanya Belediyesinin mahallelerde programa alınan yollarda ve vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Mahalle ayrımı yapmadan tüm bölgelerde yol, altyapı ve asfalt çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.


Alanya merkez de kaldırım ve cadde düzenleme çalışmalarının Oba TED Koleji ile Cumhuriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi, Karasaz ve Kardelen Sokakta sürdürüldüğünü aktaran Başkan Yücel, Sürdürülebilir bir kent yaşamı için ilçe genelinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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