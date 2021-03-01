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Mahmutseydi Mahallesi'nin yeni yolu kullanıma açıldı

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mahmutseydi Mahallesi Güzle Mevkii’nde vatandaşların yıllardır süren yol hasretini dindirdi.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mahmutseydi Mahallesi Güzle Mevkii'nde vatandaşların yıllardır süren yol hasretini dindirdi. 500 metre uzunluğundaki yol, çalışmalar sonucu kullanıma açıldı.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in talimatları doğrultusunda Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mahmutseydi Mahallesi Güzle Mevkii'nde 500 metre uzunluğundaki yolu açma çalışmalarını tamamladılar. Mahmutseydi Mahallesi'nde araç kullanımına uygun olmadığı gerekçesiyle bölge halkının talepleri arasında yer alan eski Mezarlık yolu, gerçekleştirilen çalışmanın ardından kullanıma açıldı. Vatandaşlar ise konu ile ilgili, “Biz ne zaman bir talepte bulunsak hiç geciktirmeden yerine getirildi” diye konuştular.

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