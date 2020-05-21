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Mahsullerde rekolte yükseliyor

Korkuteli’nde son zamanda yağan yağmur sonrası ilçe çiftçisi biraz olsun rahatladı.

Korkuteli'nde son zamanda yağan yağmur sonrası ilçe çiftçisi biraz olsun rahatladı. Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, Nisan sonu Mayıs yağışlarının ekili alanlara ilaç gibi geldiğini belirterek, “Bu yıl beklenilen rekolte gerçekleşecek. Şuna çok iyi bir mahsul var. Son yağan yağmur azda olsa çiftçiyi rahatlattı” dedi.


Mayıs ayında bahar havasında ekinlerin yeşererek boy vermesinin ardından Nisan ve Mayıs ayında yağan yağmur çiftçinin yüzünü güldürüyor. İlçede erken gelen bahar nedeniyle ekinlerin boyları yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. Bahar ile birlikte gübreleme yapan çiftçiler, şu günlerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.


Ekilen alanların büyük kısmı buğday olurken, yağan yağmur ve hava koşullarının normallerde seyretmesi dolayısıyla geçen seneye göre buğdaylar daha fazla gelişti. Bu anlamda çiftçilerin umudu büyürken, ziraat mühendisleri de hava koşullarının iyi olduğunu ve kısa süre sonra ekinlerin daha fazla gelişeceğini kaydetti.


Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, yağmurun arazilerde ekili olan sebze çeşitleriyle meyvelere büyük faydası olduğunu belirtti. Önümüzdeki günlerde yağacak olan yağmurun çok faydalı olacağını söyleyen Büyükçetin, "Şuan ova köylerde ekinler kendini kurtarmış durumda. Ancak yaylada ekinler normal. Ancak hava sıcaklığı nedeniyle ekinler yanıyor ve çiftçiler ekinlere su veriyor. Haziran ayı başında yağacak olan yağmur çiftçileri az da olsa ümitlendirecek. İnşallah bu yıl rekolte büyük olacak” dedi.

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