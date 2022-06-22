İhlas Haber Ajansı

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Mail order ile dolandırıcılık şüphelileri yakalandı

Antalya’da beyaz eşya bayiinden mail order ile televizyon alıp ücretini ödemeyip dolandıran şahıslar, polis ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.

Antalya'da beyaz eşya bayiinden mail order ile televizyon alıp ücretini ödemeyip dolandıran şahıslar, polis ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, 29 Mart'ta Antalya'da faaliyet gösteren bir beyaz eşya bayiinden mail order yöntemi ile televizyon alınıp ücretinin ödenmeyerek dolandırılması olayı ile alakalı olarak; Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Olay yeri ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelenerek yapılan geniş çaplı araştırmalarda olayı gerçekleştiren şahısların A.D. ve B.E. olduğu tespit edildi. Şahıslar, 21 Haziran'da yakalanırken, şikâyete konu televizyon ise işyerine geri teslim edildi.


Şüpheliler A.D. ve B.E., alınan talimat gereği gözaltına alınarak 22 Haziran'da mevcutlu olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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