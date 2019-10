MAKÜ ve ANSİAD girişimcilikte bir araya geldi

ANSİAD üyesi iş insanları Girişimcilik Günleri'nin paydaşı MAKÜ Burdur-Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu'nda 'ANSİAD Üyeleri Girişimcilik Konferans Ders Programı' iş birliği çerçevesinde öğrencilerle bir araya geliyor.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD), Girişimcilik Günleri'nin paydaşı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu'nda ANSİAD üyesi iş insanlarının başarı hikayelerini anlattığı, ülkeye katma değer sağlayan isimlerle öğrencileri ‘Girişimcilik Dersleri'nde bir araya getiriyor. ANSİAD olarak bölgede girişimciliği desteklemek, bu konuda kamuoyu oluşturmak ve iş dünyasını gençlerle buluşturmak adına 17 yıldır Girişimcilik Günleri'ni düzenlediklerini dile getiren ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, “Bu kapsamda şu ana kadar 100.000'den fazla gence ulaştık. Bu çalışmalarımızı birlikte yürütmek adına, üniversiteler önemli paydaşlarımız. Projelerimizin hazırlık süreci, aslında Girişimcilik Günleri kapsamında elde ettiğimiz kapsamlı deneyim ve gözlemlere dayanıyor” dedi.

ANSİAD Girişimcilik Günleri etkinlikleri sırasında gençlerin öncelikle yenilikçi düşünmesini önemsediklerini kaydeden Akıncı, “Takım çalışması, iletişim, stratejik düşünme, liderlik gibi girişimcilik becerileri konusunda önemli bir eksiklik yaşadığını gözlemledik. Bu becerileri deneyime dökebilecekleri alanların okul içi ve dışında çok az olduğunu tespit ettik. Bunun yanı sıra gençlerle birebir paylaşımlarımızda da sahip oldukları becerilerin de yeterince farkında olamadıklarını, yeni sektörleri ve meslekleri tanımadıklarını, bu nedenle de çoğu zaman yanlış tercihler yaptıklarını konuştuk. Bu nedenle projemiz kapsamındaki 3 ana önceliğimiz gençlerin dile getirdiğimiz bu beceriler doğrultusunda kapasitelerini güçlendirmek, bu becerilerini deneyimleyebilecekleri bir alan sunmak ve girişimcilikle ilgili çalışan STK'ları bir araya getirebildiğimiz bir platform oluşturarak girişimcilik ekosistemini güçlendirmek” ifadelerinde bulundu.

"Anlamlı bir projeye dönüştü"

‘Girişimcilik Dersleri' kapsamında bölgeye ve ülkeye katma değer sağlayan ve başarılarıyla rol model olmuş iş insanlarını öğrencilerle bir araya getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Burdur MAKÜ Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Müdürü Osman Akın ise, “Yapılan protokol sektör ile eğitimin, işveren ile çalışan adaylarının ortak hayal ve isteklerinin aynı hedefe ulaşılabilmesi doğrultusunda anlamlı bir projeye dönüştü” dedi.

ANSİAD Üyesi, Gelişim Teknik Sanayi Ticaret Pazarlama A.Ş. Kurucusu ve ANFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ile başlayan ve Aralık sonuna kadar devam edecek olan ‘Girişimcilik Dersleri' kapsamında, MER-SER Otomotiv Ticaret A.Ş. sahibi Vahap Barutçu ve Koltucks Mobilya Ltd. Şti. sahibi Derya Dalmaz öğrencilerle bir araya geldi. Dönem boyunca, Burcu Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. sahibi ve ANSİAD Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Dr. H. Rana Demirer, Graphx Reklam Ajans Başkanı ve ANSİAD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Necdet Alkandemir, ANSİAD üyesi Orhan Şenoğlu, Altay Ticaret sahibi İlker Altay, Foraks İnşaat - Fora Mühendislik sahibi Süleyman Öztürk ve Global Gıda Tur. Tic. San. Ltd. Şti. sahibi Barış Yaşa öğrencilerle bir araya gelecek.

"Öğrencilerimiz yol katedecek"

MAKÜ Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Müdürü Osman Akın, “Yüksekokulumuzda misafir ettiğimiz iş insanlarımız öğrencilerimize kendi kariyer basamaklarını nasıl tırmandıklarını, bu yolu yürümeye niyetli ülkemizin genç girişimci adaylarının bu yolu nasıl kat etmeleri gerektiğini, bir işveren olarak nasıl bir çalışma arkadaşı aradıklarını aktarırlarken; öğrencilerimiz de işveren dünyasının samimi ve gerçek düşüncelerini görerek bu eğitimden yararlanacaklar” diye konuştu. Gerçekleştirilen projenin öğrencileri için önemli olduğunu kaydeden Osman Akın, “Bu projede proje ortaklığımızı yapan Antalya Sanayici İş İnsanları Derneği yönetimi nezdinde tüm üyelerine ve özellikle dernek üyesi fahri hemşehrimiz iş kadını sayın Işık Yargın'a teşekkür ederiz” dedi.