Makyaj Uzmanı Uğur Arslan'a Altın Zambak Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Makyaj Sanatçısı' ödülü

Halk oylamasıyla belirlenen Altın Zambak Ödülleri'nde yılın ‘Yılın En İyi Makyaj Sanatçısı' ödülünü Makyaj Uzmanı Uğur Arslan alacak.

Her yıl düzenlenen sanat, iş, spor dünyasından en iyilerin seçildiği Altın Zambak Ödülleri, bu yıl 10 Ağustos gecesi Ece Gürsel ve Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Sudatur'da gerçekleşecek. Halkın oylarıyla belirlenen en iyilere dağıtılacak ödüller için her yıl İstanbul'da düzenlenen gecede ödüller sahiplerini buluyor. Ünlüler ve sosyete dünyasından yoğun katılımın olduğu ‘Yılın En İyi Makyaj Sanatçısı' ödülünü Makyaj Uzmanı Uğur Arsalan alacak.

Makyaj ve kalıcı makyaj uygulamalarıyla Türkiye'de ve dünyada tanınan Uğur Arslan, makyaj eğitmenliği de yapıyor. Öğrencilerine kalıcı makyaj ve makyaj teknikleri konusunda eğitimler veren Arslan, ayrıca Instagram hesabından da makyaj meraklılarına makyaj teknikleri ve güzel makyaj yapma tüyoları veriyor.