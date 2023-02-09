Malatya'dan Alanya'ya giden depremzede kaza yaptı

Malatya'dan depremin ardından Antalya'nın Alanya ilçesine gitmek üzere yola çıkan depremzede, Gazipaşa ilçesinde maddi hasarlı kaza yaptı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Gazi Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremden etkilenen ve konaklamak için Antalya'nın Alanya ilçesine gitmek üzere yola çıkan depremzede Seyhan Y. idaresindeki 07 AOG 123 plakalı otomobil, Gazipaşa ilçesinde hastane kavşağına geldiğinde Zeynep T.'nin kullandığı 34 CPJ 887 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler kendi aralarında anlaşarak kaza tutanağı tutup, olay yerinden ayrıldı.