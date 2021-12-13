İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Manavgat 07 SK emin adımlarla

Antalya 1.

Amatör Kümede mücadele eden Manavgat 07 SK, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. 1.Amatör 4.Grup'ta mücadele eden Manavgat temsilcisi, 5 maç sonunda 13 puanla lider durumda.


Manavgat temsilcisi, 2021-2022 sezonunda oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik alırken topladığı 13 puan ile en yakın rakibi İbradı'nın 3 puan önünde lider durumda. Manavgat 07 SK, 5. Hafta karşılaşmasında Konaklı Belediyespor'u 27. Dakikada Rafet, 62. dakikada Adil ve 77. Dakikada Serkan'ın attığı gollerle 3-0 mağlup etti. 13 puanla lider durumda bulunan Manavgat 07 SK, attığı 25 gole karşılık kalesinde sadece 1 gol gördü. Manavgat 07 SK hafta sonunda 6. Hafta karşılaşmasında deplasmanda grubun güçlü ekiplerinden Serik Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.