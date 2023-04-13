Manavgat, 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne hazırlanıyor

Ilıca Er Meydanı'nda bu yıl 19-20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 10. Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun 2023 yılı Yağlı Güreş Sezonu'nda ilk defa uygulamaya koyacağı Grand Prix Ligi'nde yer almaya hak kazandı.

Türkiye genelinde 8 büyük güreş organizasyonundan birisi ve Grand Prix'in ilk raundu olacak Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri için büyük organizasyon hazırlıkları şimdiden başladı. Manavgat Belediyesi'nin son yıllarda Türkiye'ye örnek olacak şekilde büyük güreş organizasyonları düzenlemesinin, otoritelerin takdirini topladığı ve bu nedenle üst klasman Grand Prix Ligi'nde yer almasında etkili olduğu belirtildi.

Şölen havasında gerçekleşecek

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun aldığı karar neticesinde bu yıldan geçerli olmak üzere Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri 3 gün gerçekleşecek. 19-20-21 Mayıs 2023 tarihindeki güreşlerde Grand Prix puanlı sistem güreş turnuvası da ilk olarak Manavgat'ta düzenlenecek. Binlerce pehlivanın kol bağlayacağı güreşlerde, 19 Mayıs günü boy ayrımı yapılacak ve ardından kentte kortej yürüyüşü ile büyük organizasyona start verilecek. 20 ve 21 Mayıs tarihlerinde ise binlerce pehlivan, Manavgat Er Meydanı'nda şampiyon olmak için kıran kırana mücadele edecek. Güreş şöleni havasında gerçekleşecek ve kente canlılık katacak büyük organizasyon, konserlerle renklendirilecek.

“Federasyonun kararıyla onurlandık”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bu yılki organizasyonların eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi için tüm belediye ekiplerini şimdiden seferber etti. Müsabakaların gerçekleşeceği Ilıca Er Meydanı'nda hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Sözen, 10. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri hazırlıklarına büyük bir heyecanla başladıklarını belirterek, “Başpehlivanlarımız başta olmak üzere bugüne kadar bu meydanlarda kol bağlayan bütün sporcularımızı Manavgat olarak en iyi şekilde karşıladık ve ağırladık. Bugüne kadar yaptığımız bütün güreş organizasyonlarını, titizlikle ve kentimize yakışacak şekilde yerine getirdik. Federasyon tarafından alınan karar ise Manavgat Belediyesi'nin ve kentin ata sporunu ne kadar sahiplendiğini ve başarılı bir şekilde hayata geçirdiğini gösteriyor. Organizasyonlarımızın başarılı bulunup, ödüllendirilmesi bizleri onurlandırdı. Manavgat Belediyesi'ndeki yol arkadaşlarım ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 3 gün sürecek olan 10. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni en güzel bir şekilde yerine getireceğiz. Programımızı çok yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Şimdiden tüm sporseverleri güreşlerimize davet ediyorum” dedi.