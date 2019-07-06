Manavgat 2 ayrı motosiklet kazası: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 ayrı motosiklet kazasında kasksız 2 sürücü yaralandı.

İlk kaza Manavgat'ta ilk kaza Eski Hisar Mahallesi Demokrasi Köprülü alt kavşağında meydana geldi. Çevreyolu köprüsü istikametinden Demokrasi kavşağı istikametine giden Adem P.'nin kullandığı 07 HTH 79 plakalı motosiklet, Demokrasi Alt Kavşağına 50 metre mesafede devrilerek sürüklendi. Yolda oluşan çökme nedeniyle meydana gelen kazada motosikletiyle birlikte sürüklenerek yaralanan motosiklet sürücüsü Adem P. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İkinci kaza ise Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Yapay Şelale istikametine seyir halindeki Volkan Ü.'nün kullandığı 07 LNU 22 plakalı motosiklete, Mithatpaşa Caddesinden Demokrasi Bulvarına çıkan Selahattin G.'nin kullandığı 34 BNK 129 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletin üzerinden savrulan motosiklet sürücüsü refüjdeki bitkilerin içerisine düşerek büyük tehlike atlattı. Başından yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, vatandaşlar yaralı sürücünün üzerine havlu tutarak güneşten korumaya çalıştı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Her iki kazada da motosiklet sürücülerinin kaskların bulunmaması dikkat çekti.