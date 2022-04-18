Manavgat 23 Nisan Satranç Turnuvasına 300 genç katıldı

Manavgat Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle 16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen turnuvaya, Açık Yaş Kategorisi ve Genel Kategori dalında toplamda 300 çocuk ve genç katıldı. Satranç turnuvasına katılan çocuklar, dereceye girebilmek için ter döktü. Dereceye girenlere madalyalarını Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i temsilen başkan yardımcısı Mustafa Ceylan takdim etti. Turnuvayı merakla takip eden ailelerin heyecanı ise neşeli anlara sahne oldu.

Konu ile ilgili konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “ Gençlerimizin ve çocuklarımızın zeka oyunları ile kendilerine olan özgüvenini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün çocuklarımıza verdiği değer ve öneme ithafen düzenlenen turnuvayı da her sene geleneksel hale getirdik. Müsabakalara katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyor, dereceye giren ve emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.