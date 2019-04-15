Manavgat 8'inci Yağlı Pehlivan Güreşleri başlıyor

Manavgat Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşlerinin 8'incisi, bu yıl 5 Mayıs Pazar günü Ilıca Er Meydanında yapılacak. Akdeniz'in Kırkpınar'ı olarak adlandırılan Manavgat Belediyesi güreşlerinde bu yıl 60'ı başpehlivan olmak üzere toplam 750 güreşçi kol bağlayacak. Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde daimi altın kemeri 2 defa kazanarak adını tarihe yazdıran efsane başpehlivan Ahmet Taşçı'nın da katılacağı Manavgat Belediyesi güreşlerini 10 bini aşkın güreşseverin izlemesi bekleniyor.

Ünlü başpehlivanlardan davet klibi

Bu yıl ünlü başpehlivanlar İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Recep Kara, Şaban Yılmaz, Fatih Atlı, Osman Aynur, Serhat Gökmen, sezonun ilk güreşlerinden olan Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başlayacak olması sebebiyle gönderdikleri görüntülü davet mesajları ile bir de klip hazırladı. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak klibin tüm Türkiye'den güreş severleri Manavgat'a çekeceği düşünülüyor. Ata sporunun Manavgat halkıyla ve güreş severlerle buluşmasına öncülük eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin tarihe ve kültüre sahip çıkmanın yanı sıra bölge turizmine de katkıda bulunduğunu ifade etti.

Başkan Şükrü Sözen, Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin, Türkiye'nin en büyük güreş organizasyonlarından biri olduğunu ifade ederek, sezonun ilk güreşleri olması nedeniyle büyük ilgi göreceğine inandığını kaydetti. Sözen, "Organizasyonun düzgünlüğü, gelen konuklarımızı ve güreşçilerimizi sahiplenme, çok güreşçiyi buraya davet etme gibi yönlerden ele alındığında güreşlerimiz her zaman ilk planda gelmeye başladı. Bizler tarihimize ve kültürümüze sahip çıkarak gelecek nesilleri bu tür organizasyonlarla bir araya getiriyoruz ve bölgemizin ticari ve turizm hayatına da katkı sağlamış oluyoruz. 5 Mayıs Pazar günü Ilıca Er Meydanı'nda 8'ncisini gerçekleştireceğimiz Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'mize bütün Manavgat halkımızı ve tüm Türkiye'den güreş severlerimizi davet ediyorum" ifadelerinde bulundu.