Manavgat 9 günlük yangın sonrası havadan görüntülendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dokuz gündür devam eden yangında zarar gören ormanlık alanlar ve evler havadan drone ile görüntülendi.

Manavgat'ın 4 farklı noktasında aynı anda 28 Temmuz'da öğle saatlerinde başlayan ve 9 gündür devam eden orman yangını kontrol etmek için çalışmalar devam ediyor. Birçok mahallenin etkilendiği, hayvanların telef olduğu yangında milyonlarca çam ağacı ve fidanı zarar gördü. Yangın ilçe merkezinden yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta sarp kayalık alanda etkisini sürdürürken, yanan alanlar havadan drone ile görüntülendi. Simsiyah bir renkle kaplı olan alanda, sadece yanmayan birkaç bölge ve yolların ayırt edilebildiği görüldü. Demirciler Mahallesi'nde yanan evler de görüntülendi. Kürcüler Mahallesi, Demirciler Mahallesi'ndeki arazilerin parça parça yandığı, bazı yerlerin ise yangından hiç etkilenmediği gözlemlendi.

Çam fidanlarının yanarak kuru ve siyah bir dal haline kaldığı görülen görüntülerde, yangının önünde ne varsa yaktığı gözlemlendi. Öte yandan Kepez Baraj Göleti'nin manzarası ve etrafındaki yanan alanlar da görüntülendi.