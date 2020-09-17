Manavgat Ahmetler yolu 24 yıl sonra asfaltladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’ın en son 1996 yılında asfaltlanan Ahmetler Mahalle yolunu asfaltladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ın en son 1996 yılında asfaltlanan Ahmetler Mahalle yolunu asfaltladı.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Manavgat Ahmetler Mahallesi yolunda önce alt yapı çalışması yaptı. 9 kilometrelik yolun dar ve sorunlu bölümlerini genişleten ekipler, ardından asfalt çalışmasına başladı. Ahmetler Mahalle Muhtarı Şükrü Zor, yolun en son 1996 yılında asfaltlandığını söyledi.