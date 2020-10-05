Manavgat Ak Parti'de Halimoğlu güven tazeledi

Olağan Kongresinde tek aday olarak katılan mevcut ilçe başkanı Yusuf Halimoğlu ve ekibi yeniden seçildi.

Kongrede konuşan İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 2001 yılında kurulan 2002 yılında tek başına iktidara gelen Ak Parti'nin 18 yıldır iktidarda olduğunu, bu süreçte hizmetlerini engellemek için askeri darbe dahil bir sürü engel çıkarıldığını, Türki Milleti'nin bu zor dönemlerde hem devlete hem de demokrasiye sahip çıktığını söyledi.

İl Başkanı İbrahim Ethem Taş sözlerini şöyle sürdürdü “Şimdi cumhur ittifakıyla birlikte yakın hedefimiz, Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te yeniden seçilmesini sağlamak. Bunun çalışmalarımızı azami gayretle sürdüreceğiz”

Sosyal mesafe ve maske kurallarına büyük ölçüde uyulduğu gözlenen kongreye katılan milletvekilleri birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde mevcut ilçe başkanı Yusuf Halimoğlu başkanlığındaki tek liste ile seçimlere gidildi.

Teşekkür konuşması yapan AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu Manavgat'ı layık olduğu noktaya taşıyabilmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, “Öncelikle bizleri bu kutsal göreve yeniden layık gören herkese teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu yeni dönemde de yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte Manavgatımıza hizmetlerimizi hükümetimizden aldığımız destekle devam ettireceğiz. Desteklerinden dolayı il başkanımıza, milletvekillerimize, bakanlarımıza ve özellikle Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum” dedi.

Kongreye AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik, Tuba Vural Çolak, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe delegeleri ve ilçe teşkilatı üyeleri katıldı.