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Manavgat Aksaz-Karaöz'e sıcak asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat’ın Aksaz-Karaöz grup yolunu sıcak asfaltla kaplıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat'ın Aksaz-Karaöz grup yolunu sıcak asfaltla kaplıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat İlçesine bağlı Aksaz ve Karaöz Mahalleleri grup yolunu sıcak asfaltla kaplıyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, öncelikli olarak 5 kilometre uzunluğunda olan grup yolunun yağmur suyunun akışını sağlamak için belirli bölgelere büz koyarak şarampolleri temizledi. Ardından asfalt ekipleri sıcak asfalt çalışmasına geçti. Bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılanan asfalt çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Aksaz ve Karaöz grup yolundaki sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen İsa Akdemir, çalışmaları yakından takip etti. İsa Akdemir, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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