Manavgat Aksaz'da yol genişletme çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede sorumluluk alanındaki yollarda vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bu kapsamda Manavgat'ın kırsal mahallelerindeki yolları modernize ediyor. Kırsal Hizmetler ekipleri dar olan Aksaz-Belenobası grup yolunda genişletme ve yenileme çalışması başlattı. Yol üzerindeki keskin virajlar kaldırılırken zemin iyileştirmesi yapılıyor. Yolun, yaz sezonunda asfaltlanması planlanıyor.