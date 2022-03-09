Manavgat Barajı'ndan bırakılan su, şelale esnafını harekete geçirdi

Jandarma ekiplerinin Manavgat Barajı'nın kapaklarının açılarak su bırakılacağına dair yaptığı uyarılar, şelale çevresinde bulunan esnafların önceden önlem almasını ve maddi kayıp yaşamamasını sağladı.

Sabah saatlerinde Manavgat Irmağı üzerinde bulunan Manavgat Barajı'nın kapaklarının açılacağı ve 100 metreküp su bırakılacağının bildirilmesinin ardından, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez ve Sarılar Karakolu ekiplerince ırmak kenarında bulunan esnaflar ve vatandaşlar megafonla uyarıldı. Jandarma ekipleri, ırmak kıyısında balık avlayan vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyardı. Uyarıların ardından esnaflar, ırmağın yükselmesi ihtimaline karşı malzemelerini suyun ulaşamayacağı alanlara taşıdı. Manavgat Barajı'ndan su bırakılmasından yaklaşık 1 saat sonra yükselen su seviyesi, şelalede turistlerin resim çektirdiği yerlere ve seyir teraslarına ulaştı. Uyarıyla tedbir alan esnaf zarar görmedi.

Şelale çevresinde işyeri bulunan esnaflar, barajlardan su bırakılmasının doğal bir olay olduğunu belirterek, “Bizim sıkıntımız, gece ve haber verilmeden su bırakılması hususundadır. Bugün barajdan gelen haber ve jandarmanın uyarılarının ardından malzemelerimizi kaldırarak gerekli tedbirlerimizi aldık. Böyle olması durumunda kimse zarar görmeyecektir” ifadelerini kullandı.