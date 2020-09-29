Manavgat Belediye Başkanı Sözen'e ödül

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Tarihi Kentler Birliği tarafından Side'de hayata geçirdiği çalışmalarıyla layık görüldüğü “Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'nü”, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın elinden aldı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in Side Antik Kenti'nde uzun bir süredir hayata geçirdiği Koruma İmar Planı ile Dönüşüm çalışmaları, Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği 2019 Yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında “Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'ne” layık görülmüştü. Yarışma sonuçları, 21 Eylül 2020 tarihinde internet ortamında gerçekleştirilen jüri toplantısıyla belirlenmişti. 37 belediyenin, toplam 69 proje ile katıldığı yarışmada Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'nü Manavgat Belediyesi Side'de yaptığı çalışmalarla almaya hak kazanmıştı.

“Koruma ve Özendirme Yarışmasının Ödül Töreni”, İstanbul Pendik'te yapılan Tarihi Kentler Birliği Meclisi'nin 2020 yılı Olağan 2. Toplantısı sonrasında gerçekleştirildi. Meclis Toplantısı ve törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Tarihi Kentler Birliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra çok sayıda belediye başkanı ve personeli katıldı. Törene Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Belediye Başkan Yardımcıları Hakime Yılmaz, Levent Ardıç, Etüd ve Proje Müdürü Gülbahar Budak, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Yavuz, İmar ve Şehircilik Müdürü Zafer Keçer, Plan ve Proje Müdürlüğü'nden Eşref Yazan, Side Zabıta Şefi İbrahim İşbilir ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekibiyle birlikte katıldı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ödülünü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın elinden aldı. Kürsüye Side çalışmalarına katkı veren tüm ekibiyle birlikte çıkan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Bugün hayatımın en anlamlı en gurur verici ödülünü, kentimize getiriyor olmaktan büyük onur duyuyorum. Tarihi Kentler Birliği'nin “Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'nü”, ekibimizle birlikte geldiğmiz İstanbul Green Park Hotel'de düzenlenen ödül töreniyle Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Nadir Alpaslan'ın elinden almak büyük bir onur. Side Antik Kenti'nin Koruma İmar Planı ile Dönüşümü çalışmalarımızın ödüllerle taçlandırılması son derece mutluluk verici. Projemizde emeği geçen belediye ekibimize, emeğin değerini veren Tarihi Kentler Birliği'ne, Side'deki esnaf ve vatandaşlarımıza, çalışmalarımıza destek vererek her zaman yanımızda olan Manavgat halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.