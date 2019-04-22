Manavgat Belediye Başkanlığı koltuğuna Simay Sargın oturdu

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, makamını çocuklara devretti. Başkanlık makamına Çağlayan İlköğretim Okulu 7'nci sınıf öğrencisi Simay Sargın oturdu.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, makamını çocuklara devretti. Başkanlık makamına Çağlayan İlköğretim Okulu 7'nci sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki Simay Sargın oturdu. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in acil bir toplantısı olması nedeniyle katılamadığı devir teslim törenine Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Şimşek, Mustafa Ceylan ve İsmail Hakkı Ödevoğlu Başkan Sözen'i temsilen katıldı. Yeni Başkan Simay Sargın ve temsili Başkan yardımcıları olan 7'nci sınıf öğrencisi Sefa Hacıköylü ve 6'ncı sınıf öğrencisi Salih Kaya, sabah 09.00 da makam aracıyla Manavgat Belediyesi'ne geldi. Başkan yardımcısı Mustafa Ceylan ve Özel Kalem Müdürü Hatice Sözen, minik başkan Simay Sargın'ı ve heyetini büyük bir nezaket örneği göstererek kapıda karşıladı. Makama geçilmesinin ardından Başkan Sargın, ilk olarak özel kalem sekreterliğini arayarak başkan yardımcılarının makama gelmesi talimatını verdi. Çiçeği burnunda başkanları, Çağlayan İlköğretim Okulu Müdürü İbrahim Güneş ve İngilizce Öğretmeni Zeliha Tanır da yalnız bırakmadı. Temsili Başkan Sargın, geçtiğimiz günlerde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in Side Gençlik Merkezi'nde düzenlediği “Duvar Boyama Sanat Günleri”ni beğendiğini ifade ederek kendi okulunun da boyanmasını istediğini belirtti. Minik başkan daha sonra Manavgat Belediyesi birimlerini gezerek belediye çalışanlarına “kolay gelsin” ziyaretinde bulundu.

Başkan yardımcıları Mustafa Ceylan ve İsmail Hakkı Ödevoğlu, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in özenle hazırlattığı hediyeleri, minik başkanlara takdim etti. Temsili Başkan ve heyeti, ziyaretin tamamlanmasıyla birlikte makam aracına binerek Manavgat Belediyesi'nden ayrıldı.