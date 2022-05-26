Manavgat Belediyesi çalışanlarına ilkyardım eğitimi

Manavgat Belediyesi çalışanları, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde 2 gün süren ilk yardım eğitimi aldı.

Çalışanlar ilk yardım eğitimlerinde, acil durumlarda neler yapılması gerektiğini ve olabilecek bir vakada ilk müdahalenin nasıl olacağı konusunda, sağlık çalışanlarından ilk yardım bilgileri aldı. Çalışanlar, hayat kurtaran Heimlich manevrası, Rantek manevrası, bebek, çocuk ve yetişkinlerde uygulanan kalp masajı ile zehirlenme, boğulma, kazalara müdahale, temel yaşam desteği, koma, şok pozisyonu, kırık çıkık gibi acil durumlarda hangi müdahalelerde bulunulması gerektiğini uygulamalı olarak öğrendi. Eğitimlerin tamamlanmasından sonra, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nce gönderilen heyet tarafından yazılı ve sözlü sınava giren Manavgat Belediyesi çalışanları, Sağlık Bakanlığı Onaylı ilk yardım sertifikalarını aldı.

“İnsan hayatını önemsiyoruz”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye çalışanlarının öncelikli görevleri haricinde de donanımlı olması gerektiğini vurgulayarak iş güvenliğinin önemine dikkat çekti. Başkan Şükrü Sözen, “Manavgat Belediyesi çalışanlarımızın, görev bölgesinde güvenli ve sağlıklı çalışmasına önem veriyoruz. Manavgat'ımıza birlikte hizmet etmekten onur ve gurur duyduğum mesai arkadaşlarımın, olabilecek bir acil müdahale durumunda ne yapması gerektiğini bilmesi oldukça önemli. Manavgat Belediyesi ailesi olarak, iş güvenliğini esas alan eğitimlerimize devam edeceğiz” dedi.