Manavgat Belediyesi Gençlik Korosu ‘Kadına şiddete hayır' dedi

Manavgat Belediyesi Gençlik Korosu, ülkede yaşanan kadın cinayetleri ve kadına uygulanan şiddete hayır demek amacıyla İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde tüm şiddete uğrayan kadınlar için “Ünzile” şarkısını seslendirdi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan çalışmada, koro şefi Tayfun Yılmaz eşliğinde “Ünzile” şarkısını seslendiren çocuklar, yüzlerine kadına şiddeti anlatan makyajla seslendirme yaptı. Video, montaj ve kurguda Ada Yıldırım'ın, piyanoda ise Catherina Donike'nin yer aldığı 15 çocuğun seslendirdiği şarkı, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Manavgat Belediyesi Çocuk Korusu şefi Tayfun Yılmaz ve öğrencileri, kadına şiddete hayır demek ve toplumsal duyarlılık oluşturarak tüm kadınların yanlarında olduklarını ifade etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise, Manavgat Belediyesi Çocuk Korusu ekibine, farkındalık oluşturan projeyi gerçekleştirdikleri için teşekkür etti. Başkan Sözen, “ Ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri ve şiddete hayır demek için sosyal sorumluluk bilinciyle çalışma gerçekleştiren koro ekibimizin verdiği emeğe yürekten teşekkür ediyorum. Kadınlar bizim en büyük yoldaşımız, sırdaşımız, bizi biz yapan en büyük değerimizdir. Toplum olarak onları baş üstünde, layık oldukları en güzel yerde tutmamız gerekiyor. Dilerim ki bir daha böyle kötü haberler ile karşılaşmayız. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün de dediği gibi “ Ey Kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere taşınmaya layıksın” sözünü şiar kabul eden bir bakış açısıyla tüm kadınlarımıza, hayat arkadaşlarımıza sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.