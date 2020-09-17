Manavgat Belediyesi HES kodu uygulamasına geçti

Manavgat Belediyesi, Antalya Valiliği ve İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda HES Kodu uygulamasına başladı. Uygulama gereği, bundan sonra tüm personeller ve hizmet almak için kuruma gelen vatandaşlara HES Kodu kontrolü yapılacak.

Manavgat Belediyesi, Antalya Valiliği ve İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı ek kararlar neticesinde, Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması olan “Hayat Eve Sığar” uygulamasına bu sabah itibarıyla geçti. Vatandaşları salgından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla Antalya Valiliği tarafından tüm kamu binalarında zorunlu hale getirilen HES uygulamasını akıllı telefonlarına indirmeyen vatandaşlar, kamu binalarındaki hizmetlerden faydalanamayacak. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasını telefona indirerek QR kodu alan vatandaşlar, Manavgat Belediyesi güvenlik personelinin kodu okumasının ardından belediyeden hizmet alabilecek. Uygulama gereği, bundan sonra tüm belediye personeline ve hizmet almak için kuruma gelen vatandaşlara HES Kodu kontrolü yapılmaya başlandı. Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte, bütün Manavgat Belediyesi çalışanları ve Manavgat Belediyesi'ne gelen tüm vatandaşların bina girişinde önce ateşi ölçülecek. Ardından HES kodu sorgulaması yapılarak içeriye alınacak.

"HES koduna hassasiyet gösterelim"

Uygulamada, riskli bölge haritası, sosyal mesafe ihlali ve virüs taşıyan kişilerle temas olup olmadığının görülmesi de salgının yayılma hızını en aza indiren etkenler arasında yer alıyor. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Antalya Valiliğimizin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kamu binalarına HES uygulaması olmadan giriş yasağı kararına Manavgat Belediyesi olarak titizlikle riayet ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde hizmet alabilmeleri için mutlaka HES uygulamasını akıllı telefonlarına indirmeleri gerekiyor. Sağlığımız ve çevremizi korumak için değerli vatandaşlarımızdan kod uygulaması konusunda hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyorum. Bu vesile ile tüm halkımıza maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymasını tavsiye ediyor, herkese sağlıklı günler diliyorum” dedi.