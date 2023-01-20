Manavgat Belediyesi heyelandan zarar gören kanal kenarını düzenliyor

Manavgat'ta son bir ay içerisinde yaşanan yoğun yağışlar sonrasında Yukarıpazarcı ve Şelale Mahallelerini birbirinden ayıran su kanalında heyelan meydana geldi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, heyelan sonrasında çöken bölgenin araç ve yayalar için tehlike arz etmeye başlaması üzerine Fen İşleri Müdürlüğü'nü seferber etti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kanal kenarında düzenleme, hafriyat kaldırma ve istinat duvarı çalışmalarını başlattı. İki gündür devam eden hafriyat çalışmaları sonrasında 30 metrelik istinat duvarının örülerek, kanal kenarının kuvvetlendirileceği belirtildi. Başkan Şükrü Sözen, su kanalı kenarında başlatılan çalışmanın en kısa sürede tamamlanarak mevcut yolun vatandaşların hizmetine açılacağını dile getirdi.