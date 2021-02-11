Manavgat Belediyesi Kargıhan'ın yer teslimini aldı

Beydiğin Mahallesi'nde İpek Yolu üzerinde bulunan tarihi Kargıhan ve Hamamı'nın yer teslimi, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Manavgat Belediyesi'ne verildi

Manavgat'ın Beydiğin Mahallesi'nde, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Kargıhan ve Hamamı, geçtiğimiz günlerde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar ile yapılan imza töreniyle 36 yıllığına kiralama yöntemiyle Manavgat Belediyesi'ne devir edilmişti. Devirin ardından Manavgat Belediyesi Belediye Başkan Yardımcıları Hakime Yılmaz, Levent Ardıç ve birim müdürleri yerinde inceleme yapmak ve yer teslimini almak amacıyla Kargıhan'a gitti. Yer teslimi ve inceleme gezisine Antalya Vakıflar Müdürlüğü yetkilileri ve Beydiğin Mahallesi muhtarı Süleyman Duman da katıldı. Yer teslim protokolü imzalandıktan sonra Manavgat Belediyesi yetkilileri, çevre düzenlemesi ve gerekli tadilat çalışmaları için tarihi Kargıhan'da inceleme gerçekleştirdi. Tarihi Kargıhan ve Hamamı'nda çok yakında restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarının gerçekleştirileceği belirtildi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Kültürel mirasımızı korumak ve sahip çıkmak amacıyla yaptığımız çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile yer teslim protokolünü imzalayarak tarihi Kargıhan'ı Manavgat Belediye'mize kazandırdık. Eşsiz güzellikte olan tarihi yapımızı, restorasyon, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla daha fonksiyonel hale getirerek yerli ve yabancı misafirlerimizin ziyaretine açacağız.” dedi.