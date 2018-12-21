Manavgat Belediyesi Kreşinde ‘Yerli Malı' Etkinliği

Manavgat Belediyesi'ne ait Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde ‘Yerli Malı' Haftası Etkinliği düzenlendi.

Manavgat Belediyesi Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında yerli malı kullanımının, tutum ve yatırımın çocuklara kazandırılması amacıyla yerli malı ürünlerin ve eşyaların sergilendiği bir alan hazırlandı. Bu alanda öğrenciler ürünleri tanıyarak, doğru alışverişin nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirildi. Çolaklı Kreş öğretmenleri de Yerli Malı Haftası'na uygun yöresel kıyafetler giyerek etkinliğe katıldı. Etkinliğin sonunda ise öğrenciler ve öğretmenler, kreş bahçesinde yerli malı kapsamında hazırlanan yiyeceklerden yedi.

“Çocuklarımıza tutumlu olmayı öğretmeliyiz”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Yerli Malı Haftası kapsamında Çolaklı Kreşimizdeki öğrencilerimize yerli malı kullanımının, tutum ve yatırımın aşılanması amacıyla bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımıza bu yaşlarda tutum ve yerli malı kullanımı gibi alışkanlıkların kazandırılmasını önemsiyoruz. Etkinlikte emeği geçen öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.