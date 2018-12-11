Manavgat Belediyesi TSM Korosu'ndan ‘Gönül Şarkıları'

Manavgat Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, Atatürk Kültür Merkezi'nde ‘Gönül Şarkıları' konseri verdi.

Özgür Bekiz'in koro şefliğini ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in ablası Tülay Enhoş'un sunuculuğunu yaptığı 25 kişilik koro konseri, dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattı. Konseri dinlemeye Başkan Sözen ailesi ile birlikte katılırken, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. ‘Gönül Şarkıları' konserinde; Zeki Müren, Zekai Tunca ve uşak makamından eserleri seslendiren Manavgat Belediyesi'nin TSM Korosu dinleyenlerden büyük alkış aldı.

Dinleyicilerden tam not

Manavgat Belediyesi TSM korosu koristlerinden Levent Güner, Gönül Numanoğlu, Ahmet Oflazoğlu, Ali Uğur, Esin Güner, Filiz Yılmaz, Nebahat Gür, Safiya Uysal Vural, Turan Vural, Tenzile Hanegelioğlu, Fatma Güler, Rukiye Andaç ve şef Özgür Bekiz'in söylediği solo eserler ise dinleyenlerden tam not aldı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yaklaşık bir yıldır çalışmalarını yürüten TSM korosuna yaşattıkları müzik ziyafetinden dolayı teşekkür ederek, başarılar diledi. Konser sonunda ise Başkan Sözen,ablası Tülay Enhoş ile Şef Özgür Bekiz'e çiçek takdim etti.