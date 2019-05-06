Manavgat Belediyesi Yağlı Güreşlerinde Başpehlivan Serhat Gökmen oldu

Yağlı Pehlivan Güreşleri, Ilıca Stadyumu'nda 60 başpehlivan ve 750 güreşçinin katılımıyla yapıldı. 10 bina yakın güreş severin izlediği güreşlerde Manavgat Belediyesi'nin pehlivanı Serhat Gökmen Başpehlivan olurken, ikinci Nedim Gürel oldu.3.lükleri ise Orhan Okulu ile Durmuş Altın elde etti

Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreşlerde pehlivanlar kıran kırana güreşti. Ilıca Stadı'nda düzenlenen güreşlere 60'ı başpehlivan olmak üzere farklı kategorilerde yaklaşık 750 güreşçi katıldı. Statta Türk bayrağını taşıyan başpehlivanlar er meydanını dolaşarak güreş severleri selamladı. Açılış seremonisi ve kura çekiminin ardından başlayan güreşler, büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşlerin açılışında konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, geleneksel hale getirilen yağlı güreşlerin Kırkpınar havasında geçtiğini belirterek tüm güreşçilere başarılar diledi. Sözen, Türkiye'nin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu da dile getirerek; sporun birleştirici gücünün bu birlikteliği sağlamaya vesile olacağını söyledi. 7 yıldır Manavgat Güreş Ağalığını elinde tutan işadamı Hasan Özden 8. Manavgat güreşlerinde de 275 bin TL vererek ağalığı elinden bırakmadı. Hasan Özden, İlçe jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manavgat Meslek Yüksekokulu'na da 75'er bin lira destek olacağını açıkladı. 10 bina yakın güreş severin izlediği güreşlerde Manavgat Belediyesi'nin pehlivanı Serhat Gökmen Başpehlivan olurken, ikinci Nedim Gürel oldu