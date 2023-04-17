Manavgat Belediyesi'nden 23 Nisan Satranç Turnuvası

Manavgat Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Manavgat Temsilciği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ithafen düzenlenen satranç turnuvası Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. 14 kategoride yarışan 232 öğrenci, şampiyonluk madalyası için kıyasıya mücadele etti. Öğrencilerin turnuvası sırasında aileler de heyecanlı şekilde müsabakaları izledi. 2 gün süren turnuvanın sonunda 7 yaş kızlar da Bahar Neva Karataş, 7 yaş genel de Mehmet Tanan, 8 yaş genel de Oğuz Kağan Öğüt, 8 yaş kızlar da Nehir Avşar, 9 yaş genel de Mehmet Alp Güzel, 9 yaş kızlar da Derin Kaya, 10 yaş genel de Osman Aras Öten, 10 yaş kızlar da Gülce Deniz Aktaş, 11 yaş genel de Efe Keser, 11 yaş kızlar de Aybüke Sena Bülbül, 12 yaş da Hasan Emre Keçer, 12 yaş kızlar da İpek Selen Karataş, açık kategori bayanlar da Emine Nursel Konal, açık kategori genel de ise Atakan Yılmaz şampiyon oldu.

Şampiyon öğrencilere madalyalarını Manavgat İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i temsilen başkan yardımcısı Mustafa Ceylan takdim etti. Ceylan, “Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı bu tarz etkinliklerle hem onların gelişmesine katkı sağlıyoruz hem de onları eğitici aktivitelere teşvik ediyoruz. Manavgat Belediyesi olarak çocuklarımızın kişisel gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.