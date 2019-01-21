Manavgat Belediyesi'nden 3 gün Kar-Ne şenliği

Başkan Sözen, çocuklar için yaylalardan kamyonlarla kar getirtecek.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yarıyıl tatiline devam eden Manavgatlı çocuklar için kar sürprizi hazırladı. Manavgat Belediyesi 3. Kar-Ne Şenliği 24-25-26 Ocak 2019 tarihlerinde saat 11.00'den itibaren Sarılar Kapalı Pazar yeri önünde yapılacak. Başkan Sözen, Manavgat'ı karla buluşturmak için yaylalardan kamyonlarla kar getirerek Sarılar Kapalı Pazar yeri önüne serecek. "Haydi çocuklar kar topu oynamaya" sloganıyla Karne Şenliği düzenlenecek olan KAR-NE Şenliği, 3 gün boyunca devam ederek, Manavgatlı çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. Gün içinde Başkan Şükrü Sözen de çocuklarla bir araya gelerek kartopu oynayacak.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek

Başkan Şükrü Sözen, geçen yıllarda yapılan KAR-NE Şenliğinin Manavgat halkı ve özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirterek, bu yıl da çocukları karla buluşturmaya karar verdiklerini dile getirdi. Sözen, “Bu ülkenin geleceği olan çocuklarla bir arada olabilmek, onları mutlu etmek, yüzlerindeki tebessümü görebilmek için KAR-NE Şenliği düzenliyoruz. Hayatlarında belki de hiç kar görmemiş çocuklarımız gönüllerince eğlensin istiyoruz. Son derece keyifli bir ortamı oluşturmak için hazırlıklarımız devam ediyor. Toros dağlarının yüksek kısımlarında bulunan temiz karları çocuklarımız için getireceğiz. Tüm halkımızı Sarılar Mahallemizdeki KAR-NE Şenliğimize bekliyoruz” dedi.