Manavgat Belediyesi'nden 30 bini aşkın gıda yardımı

Manavgat Belediyesi, Korona virüs sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere yaptığı destekleri her gün artırarak sürdürüyor. Manavgat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün Ramazan ayı öncesi için hazırladığı 500 koli gıda paketi 12 araç ve 30 kişilik ekiple, 1 gün içinde dağıttı. Başkan Şükrü Sözen'in talimatıyla sabahın erken saatlerinde organize olan Manavgat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı arifesinde ihtiyaçlı ailelere destek olmak için yola çıktı. Açık Kapı, Vefa Destek Grubu, CİMER ve Manavgat Belediyesi'ne yapılan müracaatlar üzerine ihtiyaçlılık durumları belirlenen aileler için hazırlanan gıda paketlerinin tamamı gün içerisinde adreslere ulaştırıldı.

Başkan Şükrü Sözen, Korona virüs süreci başladığından bu yana, Manavgat Belediyesinden 30 bini aşkın gıda paketinin dağıtımının gerçekleştirildiğini, bunun dışında Ramazan ayı öncesinde yardımların artırarak sürdürüleceğini söyledi. Sözen, “Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Belediyemizin imkanları ölçüsünde ihtiyaçlı olan herkese ulaşmak istiyoruz. Özveriyle çalışan ekiplerimiz 1 günde 500 paketi ailelere ulaştırdı. Ramazan öncesinde ve korona virüs sürecinde binlerce gıda paketini daha dağıtmayı planlıyoruz. Dileriz ki, bu paketlere kimsenin ihtiyacı olmasın. Ancak kentimizde işten çıkan aileler çok fazla. Süreç bizi hızlı çalışmaya yönlendirdi. İnsanlarımızın bir nebze de olsa yaralarına merhem olabiliyorsak ne mutlu bize. Bu sıkıntılı günleri el ele vererek aşabiliriz” dedi.