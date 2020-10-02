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Manavgat Belediyesi'nden asfaltlama çalışması

Manavgat Belediyesi, yaklaşan kış öncesi vatandaşların daha rahat ve güvenli ulaşım sağlaması amacıyla kırsal mahallelerde asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkezdeki Salkımevler Mahallesi'nin yanı sıra kırsal alanda bulunan Düzağaç, Çayyazı Mahallelerinin yollarını asfaltladı. Yolları düzenlenen vatandaşlar, yazın toz ve topraktan kışın ise çamurdan kurtulmuş oldu. Mahalle sakinleri, yol çalışmaları nedeniyle Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve ekibine teşekkür etti.


Başkan Şükrü Sözen, “ Kırsal mahallelerimize imkanlarımız ölçüsünde planlı bir şekilde hizmet götürmeye devam ediyoruz. Kış mevsimi öncesinde vatandaşlarımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Vatandaşlarımız, Manavgat Belediyesi'nin hizmetlerini ayrımsız ve ayrıcalıksız bir şekilde almaya devam edecektir.” dedi.

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