Manavgat Belediyesi'nden büyük güreş lansmanı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 18-19-20-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan ve Türkiye Yağlı Güreş Ligi Grand Prix'inin startının verileceği Manavgat Belediyesi 10. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin basın lansmanını gerçekleştirdi.

Manavgat Kumköy'deki bir otelde düzenlenen basın lansmanı, Manavgat Belediyesi'nin hazırladığı, 2012 yılından itibaren düzenlenen yağlı güreşlerin belgesel niteliğindeki filmi ve Manavgat ve Side turizm tanıtım filmleri ile başladı.

Türkiş: “Manavgat güreşin hakkını veriyor”

Lansman toplantısında konuşma yapan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, 2023 yılı yağlı güreş sezonundan itibaren ilk defa uygulanacak olan Grand Prix Ligi'nin, Manavgat'ta başlayacağını belirterek, Manavgat Belediyesi'nin ata sporuna büyük katkı sunduğunu söyledi. Başkan Türkiş, “Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu olarak bu yıldan geçerli olmak üzere Manavgat Güreşleri'nin 3 gün olmasını kararlaştırdık. Manavgat Belediyesi, bugüne kadar düzenlediği tüm güreşlerde göstermiş olduğu organizasyon başarısı ve ata sporuna katkısı ile bunu hak etti. Başta Belediye Başkanımız Şükrü Sözen ve tüm ekibine federasyon olarak teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise Manavgat Belediyesi'nin spora ve sporcuya her zaman destek olduğunu söylerken, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan da Manavgat Belediyesi'nin güreşlerini yakından takip ettiklerini ve organizasyon başarısının tesadüf olmadığını dile getirdi.

Güreş ağasından tam destek

Manavgat Güreş Ağası Hasan Özden, Manavgat'ı güreşlerde marka yapmak adına büyük bir özveri gösterdiklerini dile getirdi. Özden, “Bugünlere gelmemizde emeği olan Belediye Başkanımıza, başpehlivanlarımıza, Manavgat halkımıza teşekkür ediyorum. Ama bizler daha iyisini yapmak için daha çok çaba göstereceğiz. Manavgat'a başarı yakışır. Emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum. Ata sporuna katkı için üstümüze düşen ne varsa yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Sözen: “Organizasyonlarımız ses getirecek”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 18-19-20-21 Mayıs tarihleri arasındaki 10. Geleneksel Manavgat Yağlı Güreşleri için Manavgat Belediyesi'nin kente ve ata sporuna yakışır etkinliklerle zenginleştirdiklerini söyledi. Sözen, “Manavgat'tan bahsederken her zaman onur ve gurur duyuyorum. Bu kent Türkiye'nin en güzel yeri. Tarihi dokusu, turizmi, orman dokusuna sahip olması ve yörük köyleriyle sebebiyle gıpta ile bakılan bir yer. Böylesine güzel bir yere güzel şeyler yapmak gurur verici. Bu kentin insanları güzel şeylere layık. Kültürel ve sportif anlamda bir çok dokunuş yapmaya gayret ettik. Güreşimiz de bunlardan bir tanesi. Bizler yörük kültüründen gelen insanlarız. Bu topraklar, ata sporuna önem veriyor ve seviyor. Bizler de bunun bilinciyle çalışmalar yürüttük. Ne kadar doğru adımlar attığımızın karşılığını da Federasyon tarafından aldık. Bu yıl güreşlerimiz 3 gün olacak ve dolu dolu etkinliklerle Manavgat'a yakışır bir şekilde gerçekleşecek. Bu kent bu güreşleri layıkıyla yapacak. Güreşlerimiz, ilk gün kent merkezimizde yörük göçünü temsilen kent merkezimizde düzenleyeceğiz develerle, atlarla ve folklor ekiplerinin de içinde olduğu kortej ile başlayacak. 19 Mayıs günü güreşlerimizin ilk gün olması sebebiyle minik 1 den deste boya kadar boy ayrımı ile başlayacak. Programlarımız çerçevesinde ünlü sanatçımız Şevval Sam, Atatürk Kültür Merkezi'nde halkımıza konser verecek ve öncesinde ise fener alayı ve kortej ile 19 Mayıs'ı da daha coşkulu bir şekilde idrak edeceğiz. Her şeyin güzel olmasını bütün kalbimizle diliyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyorum. 3. gün de yine bir halk konserimiz olacak. Anadolu çocuğu kimlikleriyle sporu birleştiren pehlivanlarımıza, güreş federasyonuna, mesai arkadaşlarıma emeği olan herkese ve bizi yalnız bırakmayan Antalya ve Manavgat basınımıza yürekten teşekkür ediyorum” cümlelerine yer verdi.

Lansmana, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Manavgat Güreş Ağası Hasan Özden, Türkiye Güreş Federasyonu'nun resmi sponsoru CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Kırkpınar'ın altın kemerli başpehlivanları Ali Gürbüz, Fatih Atlı, İsmail Balaban, Mustafa Koç, Orhan Okulu, Osman Aynur ile başpehlivan Serhat Gökmen, Manavgat Belediyesi Güreş Komitesi üyeleri, Manavgat'taki STK temsilcileri, oda başkanları, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ile çok sayıda Antalya ve Manavgat'tan basın mensupları katıldı.